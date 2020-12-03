Instagram запустил в России функцию добавления музыки в сторис. Спустя два года после ее появления!

Instagram разрешил пользователям из России добавлять фоновую музыку в сторис. Официального заявления о запуске функции соцсеть не делала, однако новая вкладка появилась после обновления приложения 3 декабря.

Чтобы записать сторис под музыку, в режиме записи нужно нажать «Аудио» и выбрать один из треков. Выбранную песню необходимо обрезать до 15 секунд.

Треки можно найти в поиске либо выбрать по жанру или по «настроению» из каталога. Пока в российском Instagram мало композиций — в каждом из предлагаемых жанров есть всего по несколько песен. Кроме того, пока неизвестно, с какими правообладателями соцсеть подписала соглашение.

На готовой сторис будут отображаться имя исполнителя, название песни и обложка альбома.

Instagram запустил функцию добавления музыки в сторис еще в 2018 году, но до сих пор она была недоступна в России. Пользователям такие публикации отображались с пометкой: «Музыка Instagram недоступна в вашем регионе».