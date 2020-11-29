Концерт Басты в Ледовом повторно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер

Комитет по культуре Петербурга проведет дополнительную проверку концерта Басты, который прошел 27 ноября в Ледовом дворце. Об этом пишет «Фонтанка». Кого именно будут проверять, площадку или организаторов, не уточняется.

О возможном несоблюдении антикоронавирусных требований сообщили пользователи в соцсетях. Они опубликовали видео, на которых видна толпа в «сидячем» партере. Некоторые пожаловались, что посетители не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.