Белорусское издание Tut.by лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил издание Tut.by статуса СМИ. Об этом говорится на его сайте.

Иск об отзыве статуса подало Министерство информации Беларуси. С 7 августа Tut.by получил четыре предупреждения от министерства — в частности, за материалы о нарушениях на выборах, обыски у своего главреда и задержания белорусскоязычного тиража «Гарри Поттера» на таможне.

Суд решил, что в этих статьях содержится недостоверная информация, которая в сложившихся общественно-политических условиях наносит вред государственным интересам. Для лишения статуса СМИ достаточно двух таких предупреждений, вынесенных в течение года.

В конце сентября власти Беларуси приостановили у Tut.by статус СМИ на три месяца — до 30 декабря. Тогда издание заявило, что продолжит работать как интернет-ресурс.