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Власти Беларуси потребовали лишить портал tut.by статуса СМИ

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:33

Министерство информации Беларуси обратилось в суд с требованием о прекращении деятельности сетевого издания tut.by, сообщает «Интерфакс». По информации агентства, портал может лишиться статуса СМИ.

Если суд удовлетворит иск властей, tut.by все же сможет продолжить свою работу, но уже в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ. Портал функционировал именно так в течение 18 лет своего существования — с момента основания в 2000 году до регистрации как СМИ в январе 2019 года.

Причиной для иска стали вынесенные ранее четыре предупреждения Мининформа. Они были связаны с материалами о проведении выборов в Беларуси, о деятельности Комитета государственного контроля, о белорусской таможне и о деле, заведенном на дочь одного из редакторов издания.

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