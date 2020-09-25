Власти Беларуси потребовали лишить портал tut.by статуса СМИ

Министерство информации Беларуси обратилось в суд с требованием о прекращении деятельности сетевого издания tut.by, сообщает «Интерфакс». По информации агентства, портал может лишиться статуса СМИ.

Если суд удовлетворит иск властей, tut.by все же сможет продолжить свою работу, но уже в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ. Портал функционировал именно так в течение 18 лет своего существования — с момента основания в 2000 году до регистрации как СМИ в январе 2019 года.

Причиной для иска стали вынесенные ранее четыре предупреждения Мининформа. Они были связаны с материалами о проведении выборов в Беларуси, о деятельности Комитета государственного контроля, о белорусской таможне и о деле, заведенном на дочь одного из редакторов издания.