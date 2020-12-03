Галь Гадот сыграет главную роль в шпионской франшизе в духе «Миссии невыполнима» и «Джеймса Бонда»

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере «Heart of Stone» («Сердце камня»), который положит начало франшизе в духе «Миссии невыполнима» и «Джеймса Бонда». Об этом сообщает Deadline.

Проектом занимается студия Skydance Media. Сценарий напишут авторы комикса «Бессмертная гвардия» и одноименной экранизации Грег Рука и Эллисон Шредер, которые также работали над фильмом «Скрытые фигуры» — он был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Режиссер еще не выбран: известно, что ведутся переговоры с Томом Харпером (фильмы «Аэронавты», «Дикая Роза», сериалы «Война и мир», «Острые козырьки», «Электрические сны Филипа К.Дика», «Отбросы»).

Когда начнутся съемки фильма, пока не известно. Deadline отмечает, что он может выйти как в кинотеатрах, так и на стриминговых платформах. С этим студия тоже пока не определилась.

Франшиза же будет состоять как минимум из восьми частей. Галь Гадот за роль получит восьмизначную сумму.

Галь Гадот наиболее известна по роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC. 25 декабря в прокат и на HBO Max выйдет «Чудо-женщина: 1984».

В октябре стало известно, что актриса исполнит роль Клеопатры в исторической драме. Картину поставит режиссер «Чудо-женщины» Патти Дженкинс.

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