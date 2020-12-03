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Галь Гадот сыграет главную роль в шпионской франшизе в духе «Миссии невыполнима» и «Джеймса Бонда»

Анастасия Цой
Сегодня в 14:54

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере «Heart of Stone» («Сердце камня»), который положит начало франшизе в духе «Миссии невыполнима» и «Джеймса Бонда». Об этом сообщает Deadline.

Проектом занимается студия Skydance Media. Сценарий напишут авторы комикса «Бессмертная гвардия» и одноименной экранизации Грег Рука и Эллисон Шредер, которые также работали над фильмом «Скрытые фигуры» — он был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Режиссер еще не выбран: известно, что ведутся переговоры с Томом Харпером (фильмы «Аэронавты», «Дикая Роза», сериалы «Война и мир», «Острые козырьки», «Электрические сны Филипа К.Дика», «Отбросы»).

Когда начнутся съемки фильма, пока не известно. Deadline отмечает, что он может выйти как в кинотеатрах, так и на стриминговых платформах. С этим студия тоже пока не определилась.

Франшиза же будет состоять как минимум из восьми частей. Галь Гадот за роль получит восьмизначную сумму.

Галь Гадот наиболее известна по роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC. 25 декабря в прокат и на HBO Max выйдет «Чудо-женщина: 1984».

В октябре стало известно, что актриса исполнит роль Клеопатры в исторической драме. Картину поставит режиссер «Чудо-женщины» Патти Дженкинс.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям эксклюзивно увидеть одну из самых ярких российских комедий года «Глубже!».

Комедия расскажет историю молодого театрального режиссера Романа Петровича (Александр Паль), мастера психологической глубины, который по стечению обстоятельств попадает в порноиндустрию и, являясь знатоком системы Станиславского, меняет мир к лучшему. Помогают ему в этом очень талантливые и быстро схватывающие актеры Лера и Тимур (в исполнении Любови Аксеновой и Олега Гааса). Никогда еще порно не было таким глубоким!

Комедия «Глубже!» была отмечен специальным дипломом жюри основного конкурса 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

Смотрите фильм «Глубже!» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 3 декабря.

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