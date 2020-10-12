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Галь Гадот сыграет Клеопатру. Фильм поставит режиссер «Чудо-жещины» Патти Дженкинс

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:51

Галь Гадот исполнит роль египетской царицы Клеопатры в одноименной исторической драме. Об этом пишет издание Variety.

Картину поставит режиссер «Чудо-женщины» Патти Дженкинс. Сценарий к фильму напишет Лаэта Калогридис («Остров проклятых»). Права на съемки картины достались студии Paramount, которая обошла таких конкурентов, как Netflix, Warner Bros., Universal и Apple.

Фильм о египетской царице хочет также снять студия Sony — она уже несколько лет работает над экранизацией биографии Клеопатры, написанной Стейси Шифф. Роль царицы в картине могут сыграть Анджелина Джоли или Леди Гага, а на режиссерское кресло претендовали Дени Вильнев, Дэвид Финчер и Джеймс Кэмерон.

Гадот и Дженкинс вместе работали над «Чудо-женщиной». Их новый совместный проект, фильм «Чудо-женщина: 1984» выйдет на экраны 24 декабря.

Клеопатра была последней правительницей Египта из династии Птолемеев. Царице приписывают отношения с Марком Антонием и Юлием Цезарем. Клеопатра является одним из самых популярных античных персонажей массовой культуры. До Гадот ее роль в кино уже исполняли Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Моника Белуччи.

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