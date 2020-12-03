Правительство: оплатить проезд в московском метро через Face ID можно будет в 2021 году

В московском метро в следующем году начнут использовать Face ID в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Об использовании технологий в столичном метро Ликсутов рассказал в эфире «Эха Москвы». «Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц», — сказал он.

По словам Ликсутова, использовать Face ID можно будет в качестве проездного. Метрополитен предоставит для этого всю инфраструктуру, связаную с биометрией, а вот платежные данные каждого пассажира должны будут храниться в банках.

«На всех турникетах метро и МЦК (Московское центральное кольцо) уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», — сказал чиновник.

Ликсутов добавил, что система позволяет распознавать лица в масках.

2 декабря стало известно, что водители московских автобусов не будут продавать билеты даже после пандемии. Ликсутов предложил оплачивать проезд другими способами, к примеру банковскими картами, и отметил, что «никаких из‑за этого проблем нет».