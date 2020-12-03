В московских автобусах не будут продавать билеты даже после пандемии

Водители автобусов в Москве больше не будут продавать билеты — даже после пандемии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Купить билеты за наличные деньги невозможно с весны 2020 года. «Мы не собираемся это в систему возвращать, и никаких из‑за этого проблем нет», — считает Ликсутов.

Продажу билетов водителями приостановили из‑за пандемии коронавируса, однако восстановлена она не будет и после ее окончания. Вместо этого заммэра предлагает оплачивать проезд другими способами, например, банковскими картами.