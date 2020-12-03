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ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории

Анастасия Цой
3 декабря 2020  9:20

Эксперты прогнозируют, что 2020 год может стать одним из трех самых жарких годов в истории. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН.

До конца года точно сказать невозможно, но, по данным, имеющимся на сегодняшний день, 2020 год станет вторым самым жарким после 2016 года. 2019 год опустится на третье место. Таким образом, «2011–2020 будет самым жарким десятилетием в истории», — говорится в пресс-релизе ООН.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из‑за пандемии коронавируса, концентрация парниковых газов в атмосфере продолжала расти. Ученые фиксировали максимальные температуры в море и на суше. Кроме того, в Австралии, Сибири, США и Южной Америке бушевали лесные пожары, в Атлантике зафиксировали рекордное число ураганов, а в Африке и Юго-Восточной Азии наблюдались наводнения.

«Средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня (1850–1900). Есть по меньшей мере один из пяти шансов, что к 2024 году эта разница превысит 1,5 градуса Цельсия», — сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Он добавил, что правительства стран должны прилагать больше усилий, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

В Западной Сибири с января наблюдались аномально высокие температуры, а май стал самым жарким для региона за всю историю наблюдений. Температура оказалась в среднем выше нормы на 10 градусов. «Афиша Daily» объясняла, почему это произошло.

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