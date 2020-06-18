Этой весной в медиа регулярно рассказывали о новых температурных рекордах в России. Коротко объясняем, как Западная Сибирь и прилегающие к ней регионы стали самым аномальным местом в мире.

С января текущего года в Западной Сибири наблюдались аномально высокие температуры, а май стал самым жарким для региона за всю историю наблюдений. Температура оказалась в среднем выше нормы на 10 градусов. Об этом сообщила Сеть климатического мониторинга Европейского союза.

Почему в Сибири настолько жарко Особенно сильно климат меняется в Арктическом регионе, и эта аномалия, считает специалист по климату Флавио Ленер, вызвана антропогенным изменением климата. По его словам, рост температуры примерно на 2–2,3 градуса из 7 является результатом деятельности человека и повышения концентрации парниковых газов в атмосфере. Меняется не только климат, но и погода. Например, в этом году действие полярного вихря (область пониженного давления около полюсов, в которой циркулирует ледяной арктический воздух. — Прим. ред.) было сконцентрировано на арктической части Земли и слабо распространялось на юг. Из‑за чего над некоторыми регионами Сибири зимой и весной циркулировал теплый воздух, а толщина снежного покрова была гораздо ниже нормы. Тренд на потепление сохраняется, и поэтому мы наблюдаем все больше новых рекордов по высокой температуре, чем по низкой. В 2019 году это соотношение было зафиксировано: 364 рекордов по высокой температуре и всего 70 по рекордно низкой температуре.

К чему приведет рекордно высокая температура в Сибири Одним из последствий климатических изменений стало, например, таяние вечной мерзлоты, что, по одной из версий, привело к недавней экологической катастрофе в Норильске: сваи одного из резервуаров просели, а его дно отвалилось. Другое последствие — масштабные лесные пожары в Сибири. В прошлом году к концу лета они охватили около 2,5 млн гектаров, а в этом, по данным Washington Post, сгорело уже более 600 тыс. гектаров леса. Более того, по словам исследователя климатических изменений Зака Лейба, пожары стали все чаще возникать вскоре после таяния снега. Некоторые ученые считают, что это могут быть «пожары-зомби», которые переживают зиму, сжигая слои растительности под снегом.

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Более уязвимым к пожару лес делают паразиты, которым становится легче пережить теплую зиму и раньше начать активность. Например, гусеницы сибирского шелкопряда, питающиеся корой, хвоей и почками деревьев, в условиях теплой погоды вырастают больше, чем обычно. «За всю свою долгую карьеру в качестве специалиста я никогда не видел таких огромных и быстрорастущих гусениц», — говорит директор центра защиты леса по Красноярскому краю Владимир Солдатов и предупреждает о «трагических последствиях» для лесов. Он добавляет, что в этом году шелкопряд передвинулся на 150 км севернее привычной зоны обитания. Более 120 тыс. деревьев, по данным центра защиты леса, паразиты уже привели к гибели.

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