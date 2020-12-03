Марго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла

Австралийская актриса Марго Робби может заменить лауреатку «Оскара» Эмму Стоун в драме Дэмьена Шазелла «Вавилон». Об этом сообщил Variety.

Стоун отказалась от участия в проекте из‑за проблем с расписанием. Вместо нее партнершей Брэда Питта, вероятно, станет Робби — с ней уже ведут переговоры. Съемки фильма пройдут в следующем году, его релиз намечен на декабрь 2021 года.

Разработкой картины занимается киностудия Paramount. Продюсерами фильма выступают Оливия Хэмилтон («Ла-Ла Ленд»), Марк Платт («Драйв»), Мэтт Плуфф и Тоби Магуайр.

«Вавилон» станет первым полнометражным проектом Шазелла после байопика Нила Армстронга «Человек на Луне», который вышел в 2018 году. Фильм расскажет о звездах Голливуда 1920-х годов. По слухам, Брэд Питт сыграет вымышленного актера, а Робби предлагают роль Клары Боу.

В центре сюжета предположительно окажется начинающий латиноамериканский актер, который попытается построить карьеру в Голливуде эпохи заката немого кино. В фильме также появится героиня Анны Мэй Вонг — первой кинозвезды китайского происхождения (ее персонаж в 2020 году уже появлялся в сериале Netflix «Голливуд»).