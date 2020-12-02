В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова самой Алехиной.

По словам активистки, ее повезли в ОВД «Китай-город». Как уточнила Алехина «Новой газете», задержание было «лучшим в ее жизни».

Полицейские сами открыли ей дверь в машину и «не дотронулись даже пальцем», заявила Алехина «Медиазоне». Активистка отметила, что в ОВД многое изменилось за восемь лет.

Алехина добавила, что силовики также пытались обыскать адвоката Мансура Гильманова, перед тем как задержать ее. «Мой адвокат выкатил пустой чемодан на улицу, этот чемодан пытались проверить. Потом я просто сама вышла», — сказала она.

28 ноября Алехина, активистка Рита Флорес и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели акцию «Осторожно, хрупкое!», в рамках которой активистки надели русские народные платья и привязали художника в форме бойца ОМОНа скотчем к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Исраффили-Гельмана задержали в этот же день.