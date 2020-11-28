«Осторожно, хрупкое!»: Pussy Riot в кокошниках привязали скотчем к столбу «омоновца»

Pussy Riot сообщили, что Исрафилли-Гельмана задержали.
Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес устроили новую акцию против полицейского насилия совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на слова акционистов.
В рамках акции, получившей название «Осторожно, хрупкое!», Флорес и Алехина надели русские народные платья и привязали Исраффили-Гельмана в форме бойца ОМОН скотчем к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.
Участников не задержали, на данный момент они находятся на свободе. «Мы успели уйти. Сегодня русских в кокошниках не задержали», — цитирует «Новая» Алехину.
Алехину и Флорес в традиционных русских костюмах, а также Исраффили-Гельмана и активиста Самариддина Раджабова уже задерживали 10 ноября. Причину им не объяснили. Еще шестью днями ранее, 4 ноября, всех вышеперечисленных задержали на выходе из магазина, недалеко от метро «Нахимовский проспект». Активистов силой заволокли в автомобиль без опознавательных знаков и отвезли в ОВД «Академический».