«Осторожно, хрупкое!»: Pussy Riot в кокошниках привязали скотчем к столбу «омоновца»

Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес устроили новую акцию против полицейского насилия совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на слова акционистов.

В рамках акции, получившей название «Осторожно, хрупкое!», Флорес и Алехина надели русские народные платья и привязали Исраффили-Гельмана в форме бойца ОМОН скотчем к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.