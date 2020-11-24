Radiohead продают шляпу Тома Йорка из клипа «Lotus Flower». Деньги пойдут на благотворительность

Группа Radiohead выставила на аукцион шляпу фронтмена Тома Йорка, в которой он снялся в клипе на песню «Lotus Flower». Музыканты сообщили в инстаграме, что деньги пойдут на благотворительность.
На подкладке котелка Йорк оставил автограф и изобразил «модифицированного медведя» — логотип Radiohead. На момент написания заметки ставка за лот на eBay составляла 6600 фунтов стерлингов.
Торги продлятся до 29 ноября. Вырученные средства пойдут организации Cahonas Scotland, занимающейся программами изучения рака яичек и информирования населения.
Клип на «Lotus Flower» вышел в 2011 году, песня стала частью восьмого альбома Radiohead «The King of Limbs». В архивах «Афиши» мы нашли рецензию Александра Горбачева, в которой он объясняет, почему пластинка не удалась.
В этом году коллектив выпустил фирменный пазл «Radiohead Fragmentary Time Waster» («Фрагментарный растратчик времени»). У него тысяча кусочков, и стоит он 35 долларов.