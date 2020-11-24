Radiohead продают шляпу Тома Йорка из клипа «Lotus Flower». Деньги пойдут на благотворительность

Группа Radiohead выставила на аукцион шляпу фронтмена Тома Йорка, в которой он снялся в клипе на песню «Lotus Flower». Музыканты сообщили в инстаграме, что деньги пойдут на благотворительность.

На подкладке котелка Йорк оставил автограф и изобразил «модифицированного медведя» — логотип Radiohead. На момент написания заметки ставка за лот на eBay составляла 6600 фунтов стерлингов.