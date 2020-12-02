Фильмотека, апгрейд геолокации и лаконичный гид: «Афиша» обновила мобильное приложение

«Афиша» обновила свое мобильное приложение: в нем поменялся дизайн, изменилась навигация, а также увеличилась скорость работы, рассказывают разработчики.

— Лучше работать стала геолокация. Найти нужные места поблизости теперь можно за считаные секунды, а при указании метро показываются интересные локации в этом районе. Благодаря рекомендациям приложения можно заранее спланировать экскурсию в незнакомый район;

— На страницах музыкантов покажут, где и какие их концерты состоятся, — это поможет при планировании поездок в другие города. Например, теперь легко можно узнать, будет ли в ближайшее время английская группа выступать в Петербурге;

— На центральной вкладке приложения расположился лаконичный гид по городским событиям;

— Во вкладках «Кино», «Концерты», «Театр» и «Выставки» теперь можно найти лучшие тематические материалы редакций «Афиши» и «Афиши Daily». Они помогут не потеряться в разнообразии культурных событий;

— В приложении заработала фильмотека. Пользователи, которые не хотят никуда идти, могут выбрать нужный фильм и посмотреть его дома. В каталоге тысячи фильмов, а также рецензии, трейлеры и оценки на них;

— Разработчики приложения «Афиши» улучшили пользовательский путь. Для покупки билетов юзерам нужно совершить гораздо меньше шагов — все стало проще и понятнее.