Приложение «Афиша» обновилось — гид по всем городским событиям стал удобнее, проще и быстрее. Пока что новая версия доступна только для iOS. Для Android она появится позже (но бета-версию можно установить уже сейчас). Рассказываем о восьми самых заметных и полезных изменениях.

Подборки нового по жанрам

Все новые события — фильмы, концерты, выставки, спектакли — перечислены не одним сплошным списком, а разделены по жанрам. С помощью таких подборок намного проще найти близкое вам событие: например, поклонники ужасов узнают, что в прокате идет «В чужой шкуре», новый боди-хоррор сына Дэвида Кроненберга, а любители музеев найдут современную выставку для себя и классическую — для родителей (ну или наоборот!)

Фильтры всего

Разобраться в сотнях событий, которые происходят в городе, помогут новые фильтры: по жанрам, новизне или дате. Самые важные фильтры — «Премьеры недели», который помогает найти самое свежее, и «Выбор «Афиши», который покажет самое лучшее. Например, с их помощью можно найти современные выставки, которые откроются в Москве на будущей неделе.

Подборки «Афиши»

Другой способ разобраться во множестве событий — подборки «Афиши» и «Афиши Daily». Они показываются в самом низу вкладок «Кино», «Концерты», «Театр» и «Выставки». Кроме того, они есть и на страницах отдельных фильмов, концертов и спектаклей. А все актуальные подборки ищите в самой правой вкладке приложения. В общем, потеряться вам не дадут .

Карта кинотеатров и ресторанов

Все места — кинотеатры, рестораны, музеи, театры — собрались в новой одноименной вкладке. Как и в других разделах приложения, там тоже работают фильтры, поэтому один из самых удобных способов найти новое место выглядит так: нажмите на ближайшее метро и фильтр «Выбор «Афиши» — так вы узнаете о лучших кафе и ресторанах неподалеку. Самое важное то, что все они отмечены на встроенной карте.

Поиск кино около метро

Лучшая функция нового приложения по версии раздела «Мозг». Раньше «Афиша» показывала ближайшие к вам кинотеатры, ориентируясь на местоположение. Если вы собирались в кино прямо сейчас, это было удобно, но если собирались поехать в другой район, то возникали проблемы. Теперь благодаря фильтрам легко спланировать поездку и выяснить, что после Дарвинского музея можно отправиться в кинотеатр «Москино Салют» 1953 года постройки и посмотреть там «Сияние».

Популярное среди пользователей

Центральная вкладка — поиск по фильмам, выставкам, ресторанам и всему, что есть в приложении. Также поиск можно использовать как суперкороткий гид по самым популярным событиям в городе, которыми чаще всего интересуются зрители и слушатели. Это похоже на топ поисковых запросов в App Store . Например, прямо сейчас во вкладке поиска можно узнать, что москвичи увлечены фильмом «Ведьмы» и симфоническим концертом Теодора Курентзиса.

Концерты в других городах

На странице концерта популярного исполнителя теперь указано, в каких городах он будет выступать в ближайшее время, едет ли он в тур, а также — будет ли любимая группа из Европы выступать в Петербурге. Поездка на концерт исполнителя в другой город звучит как идея для внутреннего туризма, но только в более спокойные времена, когда ситуация с пандемией станет намного лучше.

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