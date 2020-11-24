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Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира. Богаче теперь только Безос

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:56

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Состояние предпринимателя после роста акций Tesla на фондовых торгах увеличилось на 7,2 млрд долларов. Сейчас оно составляет порядка 128 млрд долларов.

Маск уже опередил основателя Microsoft Билла Гейтса — у него около 127,7 млрд долларов. Сейчас Гейтс находится на третьем месте в рейтинге миллиардеров. Гендиректор Tesla и SpaceX уступает теперь только главе компании Amazon Джеффу Безосу — состояние того оценивается в 182 млрд долларов.

Как подсчитал Bloomberg, за последний год состояние Маска выросло примерно на 100 млрд долларов. В январе Маск занимал 35-е место в списке богатейших людей по версии агентства. Еще никто так быстро не поднимался в этом перечне, уточняет Bloomberg.

Взлет Маска в рейтинге во многом обусловлен ростом капитализации компании Tesla — ее рыночная стоимость приближается к 500 млрд долларов. В январе она составляла гораздо меньше — 100 млрд долларов. Акции Tesla, которыми владеет Маск, более чем в четыре раза превышают его долю в SpaceX.

Это второй раз за восьмилетнюю историю индекса, когда глава Microsoft Билл Гейтс в рейтинге опускается ниже второго места. Он занимал первую строчку в течение многих лет, пока его не потеснил основатель Amazon Джефф Безос в 2017 году. Собственный капитал Гейтса в 127,7 млрд долларов был бы выше, если бы он не жертвовал так много на благотворительность за эти годы. С 2006 года он пожертвовал своему фонду более 27 млрд долларов.

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