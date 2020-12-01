Исследование: носители разных языков по-разному ощущают боль

Люди по-разному чувствуют боль в зависимости от того, на каком языке они говорят. Об этом говорится в результатах исследования психологов из Университета Майами, опубликованном в журнале Affective Science.

Специалисты провели эксперимент с участием 80 латиноамериканцев, которые знают два языка: испанский и английский. Кроме того, они относились к представителям сразу двух культур.

Добровольцы позволили ученым приложить к внутренней стороне их предплечья тепловые носители, причиняющие боль. Их попросили рассказать о своих ощущениях, когда приспособление привели в действие. Эксперты также отслеживали физиологические реакции подопытных, например, потливость ладоней и частоту сердцебиения.

Согласно результатам, участники, которые больше интересовались латиноамериканской культурой, показали более высокую интенсивность боли при переходе на испанскую речь. Те, кому ближе была американская культура, демонстрировали больше боли, когда начинали говорить по-английски.

Ранее американские ученые обнаружили тесную связь между успехами в изучении математики и музыки. Это происходило в независимости от места жительства, уровня образованности и расовой принадлежности людей.