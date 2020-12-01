Ученые нашли тесную связь между успехами в занятиях математикой и музыкой

Американские ученые обнаружили тесную свзяь между успехами в изучении математики и музыки. Об этом сообщает EurekAlert.

Исследование провели Мартин Берджи из Канзасского университета и Мартин Уайнгартен из Вашингтонского университета, которые изначально хотели доказать, что развивающая связь между занятиями музыкой, математикой и чтением сильно переоценена.

Берджи ранее полагал, что на успехи в занятиях и тем, и другим предметом может влиять совокупность факторов, среди которых образованность семьи студента, место его проживания и расовая принадлежность.

Ученые провели тесты среди учащихся с четвертого по восьмой класс из семи школьных округов Среднего Запада США. Для детей были разработаны отдельные модели успеваемости по чтению и математике. В результате они не обнаружили значительных различий между успехами в занятиях в зависимости от округа. Кроме того, тесты на достижения в занятиях музыкой показали тесную связь с успеваемостью в чтении и математикой.

По словам Бержи, такой вывод может повлиять на образование детей в будущем. Если задаться целью чему-то обучить человека, то его нужно развивать сразу в разных областях. То есть, само обучение, возможно, не должно быть таким модульным, как полагалось раньше.

«Развивайте детей в предметах. Следите за тем, что происходит обучение и развитие», — сказал эксперт.

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