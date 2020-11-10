Delivery Club запускает доставку из небольших продуктовых магазинов и лавок

Сервис доставки еды Delivery Club начинает сотрудничество с локальными продуктовыми магазинами и лавками. В пресс-службе компании рассказали «Афише Daily», что их подключение к платформе займет один день.

До конца 2020 года сервис будет тестировать новое ПО для местных точек, затем подключиться к нему смогут все желающие во всех городах, где работает служба доставки Delivery Club. При желании продуктовые магазины смогут выполнять доставку своими силами.

Управлять ассортиментом и получать заказы магазины будут через специальную версию Vendor App — мобильного приложения, которым пользуются сотрудничающие с Delivery Club рестораны. По мнению представителей компании, новый вариант сотрудничества будет интересен локальным игрокам, у которых открыто не более трех-пяти точек на один город.

«Этим проектом мы решаем две задачи. Первая — расширяем предложение специализированных магазинов для пользователей Delivery Club: сырных, мясных, рыбных, молочных, кондитерских. Вторая — подключаем локальные магазины, которые в некоторых городах по-прежнему играют весомую роль на рынке розничной торговли», — заявил директор по продукту компании Дмитрий Константинов.

На данный момент к Delivery Club подключены более 30,8 тыс. заведений общепита в 265 российских населенных пунктах. В Москве, Петербурге и ряде других городов пользователи также могут заказать продукты питания и товары повседневного спроса. Ранее сервис сотрудничал лишь с крупными ритейлерами — «Магнитом», «ВкусВиллом», «Азбукой Вкуса», «Верным» и другими.