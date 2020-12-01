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Ярмарка non/fiction пройдет онлайн в декабре. В ней поучаствуют Улицкая, Юзефович и Водолазкин

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:50

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в 2020 году пройдет онлайн. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Проведение ярмарки, которая в этом году получит название «non/fictio№/weekend/online», займет два уикенда подряд: 5-6 и 12–13 декабря. На мероприятии пройдут встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры.

В онлайн-ярмарке примут участие белорусская писательница Светлана Алексиевич, россйские писатели Леонид Юзефович, Алексей Поляринов и Евгений Водолазкин, итальянский историк Карло Гинзбург, британская писательница Оливия Лэнг, российский художник Павел Пепперштейн, российская писательница Людмила Улицкая и другие спикеры.

«Событие, к которому большинство издательств приурочивает выход своих самых ярких новинок, и которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей, чтобы приобрести новые книги по издательской цене. Поэтому эксперты, участники и организаторы сделали все возможное для того, чтобы ярмарка, пусть и в новом виде, состоялась в привычные сроки — в начале декабря», — заявили организаторы non/fiction.

В традиционном — оффлайн — формате ярмарка пройдет в 2021 году. Ее проведение намечено на 24–28 марта.

Ранее ярмарку пришлось перенести: это попросил сделать экспертный совет non/fiction. Билеты, купленные на мероприятие, будут действительны в марте, посетители могут также вернуть деньги за их покупку.

В 2019 году non/fiction прошла в Гостином Дворе. Почетным гостем ярмарки выступил Израиль. Тогда «Афиша Daily» выбрала 42 книги, которые нужно купить на мероприятии, — прочитать список вы можете здесь.

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