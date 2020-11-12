Книжную ярмарку Non/fiction могут перенести на март. Это попросил сделать экспертный совет ярмарки

Экспертный совет книжной ярмарки «Non/fiction» попросил перенести ее на конец марта 2021 года. Сообщение об этом опубликовал у себя в фейсбуке издатель Борис Куприянов.

«Хотя все мы до последнего дня надеялись на улучшения эпидемиологической ситуации в Москве, считаем, что сейчас ее проводить было бы безответственно. Здоровье читателей важней. Но, во-первых, «Экспопарк» смог забронировать новые даты в марте в Гостином дворе (24-28), во-вторых, мы обязательно что‑нибудь в начале декабря придумаем для читателей», — написал Куприянов.

Куприянов прикрепил официальное письмо экспертного совета. Его члены заявили, что в нынешней ситуации не стоит подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов. По их словам, возможность следить за книжными новинками останется на сайте. Также можно будет посещать онлайн-мероприятия с участием писателей, критиков, издателей, переводчиков, сотрудников институтов культуры и других литературных деятелей.

Все договоренности, в том числе финансовые (включая предоплату), сохранятся для участников в марте 2021 года, сообщили в компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты», которая организует ярмарку. Билеты, купленные на сайте «Non/fiction», будут действительны в марте. Посетители также могут вернуть деньги за их покупку — или сохранить билеты до марта.

Под заявлением подписались члены экспертного совета Евгений Бунимович, Александр Гаврилов, Александр Иванов, Михаил Котомин, Борис Куприянов, Ольга Морозова, Николай Охотин, Павел Подкосов и Ирина Прохорова.

В 2019 году «Non/fiction» прошла в Гостином Дворе. Почетным гостем ярмарки выступил Израиль. Тогда «Афиша Daily» выбрала 42 книги, которые нужно купить на мероприятии — прочитать список вы можете здесь.