В России за сутки выявили 26 402 заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 64 случая превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской и Свердловской областях, Красноярском крае и Ростовской области.