В России за сутки выявили 26 402 заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 64 случая превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской и Свердловской областях, Красноярском крае и Ростовской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 322 056. За последние сутки вылечились 24 763 человека, за все время — 1 803 467. За сутки умерли 569 пациентов (это рекордный показатель), за все время — 40 464.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 63,2 млн человек, 1,4 млн из них умерли, 40,5 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (13,5 млн). Далее Индия (9,4 млн), Бразилия (6,3 млн) и Франция (2,2 млн).