В России за сутки выявили 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 345 случаев меньше, чем было зафиксировано вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае и Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 295 654. За последние сутки вылечились 17 247 человек, за все время — 1,7 млн. За сутки умерли 368 пациентов, за все время — 39 895.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 62,7 млн человек, 1,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (13,3 млн). Далее Индия (9,4 млн), Бразилия (6,3 млн) и Франция (2,2 млн).