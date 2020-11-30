В России за сутки выявили 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 345 случаев меньше, чем было зафиксировано вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае и Республике Карелии.