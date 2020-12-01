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HBO Max/YouTube Кэрри Андервуд и Джон Ледженд в трейлере рождественского шоу HBO Max «My Gift»
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Кэрри Андервуд и Джон Ледженд в трейлере рождественского шоу HBO Max «My Gift»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:30

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер рождественского шоу Кэрри Андервуд «My Gift». Специальный праздничный концерт покажут на платформе 3 декабря.

В шоу Андервуд перепоет самые популярные праздничные песни, такие как «Have Yourself a Merry Little Christmas» и «O Holy Night». Также певица исполнит собственные композиции, например, «Let There Be Peace» и «Favorite Time of Year».

Вместе с Андервуд в концерте примет участие Джон Ледженд — вместе музыканты исполнят знаменитую балладу «Hallelujah». В телешоу Андервуд представит песни из своего нового альбома «Me Gift», вышедшего в сентябре.

Рождественский концерт станет уже вторым подобным проектом для Кэрри Андервуд. Впервые она устроила праздничное шоу в 2009 году, тогда вместе с певицей на сцену вышли Кристина Эпплгейт, Долли Партон и Брэд Пейсли.

Ранее свое рождественское шоу анонсировала Мэрайя Кэри. Оно выйдет 4 декабря на стриминговом сервисе Apple+.

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