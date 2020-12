Кэрри Андервуд и Джон Ледженд в трейлере рождественского шоу HBO Max «My Gift»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер рождественского шоу Кэрри Андервуд «My Gift». Специальный праздничный концерт покажут на платформе 3 декабря.

В шоу Андервуд перепоет самые популярные праздничные песни, такие как «Have Yourself a Merry Little Christmas» и «O Holy Night». Также певица исполнит собственные композиции, например, «Let There Be Peace» и «Favorite Time of Year».