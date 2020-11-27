Apple TV+ опубликовал трейлер рождественского шоу Мэрайи Кэри

Шоу будет состоять из праздничных хитов Кэри и новых версий ее самых известных песен. Помимо Кэри, в концерте примут участие актрисы и певицы Ариана Гранде, Дженнифер Хадсон , комик Билли Айкнер, балерина Мисти Коуплен и рэперы Снуп Догг и Джермейн Дюпри.

Также на сцене зрители увидят детей Кэри — девятилетние близнецы Монро и Мороккан. Шоу покажут на стриминговой платформе 4 декабря. В этот же день на Apple Music появится официальный саундтрек рождественского проекта, на других платформах его разместят неделей позже.