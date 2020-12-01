«Может быть, я заслуживаю это?»: HBO выпустил трейлер первого спецэпизода «Эйфории»

Судя по видео, в серии под названием «Часть 1: Ру» появятся Зендайя и Колман Доминго . В трейлере главная героиня шоу Ру звонит бывшему наркоману Али (его играет Доминго) и встречается с ним в закусочной.

Телеканал HBO опубликовал трейлер первого из двух специальных рождественских эпизодов «Эйфории». Ролик появился на ютьюб-канале сериала.

Также в новом эпизоде может принять участие Хантер Шафер (исполнительница роли Джулс) — во всяком случае, кадры с ней из первого сезона сериала также фигурируют в трейлере. Первая спецсерия выйдет 6 декабря.

Как сообщалось ранее, в этом эпизоде Ру будет отмечать Рождество. Видеопревью ко второй серии пока не появилось.

Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь, о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. «Афиша Daily» брала интервью у авторов проекта — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи.