«Ледовый дворец» отменил все концерты до февраля. Недавно его проверяли из‑за выступления Басты

«Ледовый дворец» в Петербурге отменил все концерты до февраля, сообщается на сайте организации. Мероприятия, которые были запланированы на декабрь, отменены или перенесены.

Например, концерт Гарика Сукачева, который должен был пройти 4 декабря, — отменен. О том, как вернуть деньги за билет, напишут позднее.

Концерт «Золотой граммофон» перенесен на 21 ноября 2021 года, а «Супердискотека 90-х» — на неопределенную дату.

Исключением стали матчи хоккейной команды «СКА». Их переносы и отмены не коснулись.

27 ноября в «Ледовом дворцы» прошел концерт Басты. По словам руководства спортивно-концертного комплекса, зал был заполнен менее, чем наполовину. При этом пользователи соцсетей писали о несоблюдении дистанции и отсутствии масок на некоторых зрителях. Первая проверка не выявила нарушений, вчера, 29 ноября, стало известно о повторной проверки.