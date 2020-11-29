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В России выявили 26 683 новых случая коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:54

В России за сутки выявили 26 683 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний рекордный показатель. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний показатель.

Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Карелии, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской области и Хабаровском крае.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 269 316. За сутки вылечились 21 987 человек, за все время — 1 761 457. За сутки умерли 459 пациентов, за весь период — 39 527.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 62,2 млн человек, 1,45 млн из них умерли, 39,8 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (13 млн). Далее — Индия (9,3 млн), Бразилия (6,2 млн) и Франция (2,2 млн).

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