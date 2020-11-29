В России выявили 26 683 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 26 683 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний рекордный показатель. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний показатель.

Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Карелии, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской области и Хабаровском крае.