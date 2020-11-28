В России выявили более 27 100 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 100 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний рекордный показатель.
Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Карелии, Свердловской, Архангельской области и Воронежской областях, Красноярском и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 242 633. За сутки вылечились 27 296 человек, за все время — 1 739 470. За сутки умерли 510 пациентов, за весь период — 39 068.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 61,6 млн человек, 1,4 млн из них умерли, 39,4 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (13 млн). Далее — Индия (9,3 млн), Бразилия (6,2 млн) и Франция (2,2 млн).