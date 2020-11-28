В России выявили более 27 100 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 100 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 443 случая меньше, чем вчерашний рекордный показатель.

Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Карелии, Свердловской, Архангельской области и Воронежской областях, Красноярском и Хабаровском крае.