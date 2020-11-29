Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Поединок продлился все восемь раундов по две минуты. В бою были запрещены нокауты, а результаты не будут внесены в официальную статистику боксеров.

Бой бывших чемпионов мира по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью. Он проходил в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Официального судейства не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC) организовало подсчет очков, который вели бывшие чемпионы мира по версии организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон. Для победителя был изготовлен специальный пояс WBC Frontline Battle Belt.

Тайсон заработает за бой $10 млн, Джонс — $3 млн. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.

Тайсону 54 года, и Джонсу — 51. Последний завершил карьеру в 2018 году. Тайсон провел свой последний бой в 2005 году.

Изначально предлагалось провести поединок в шлемах и тяжелых перчатках весом 18 унций (так удары становятся менее травмоопасными). Оба боксера посчитали такие правила унизительными, и в итоге бой прошел в 12-унцевых перчатках и без шлемов.

Тайсон ранее рассказал, что волнуется перед боем с Джонсом. Победить свой страх он решил необычным способом: боксер спустился к акулам и даже почесал одну из них по носу.