Лиам Галлахер выпустил песню «All You’re Dreaming Of» к праздничным каникулам

Галлахер написал композицию совместно с Саймоном Алдредом, который был соавтором трех песен с сольного альбома «Why Me? Why Not» бывшего фронтмена Oasis. Продюсером выступил Эндрю Уайатт из группы Miike Snow.

Лиам Галлахер поделился новой песней «All You’re Dreaming Of», которую приурочил к сезону зимних праздников. Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

«All You’re Dreaming Of» — мгновенная классика, идеально подходящая для этого времени года», — цитирует Pitchfork заявление Галлахера.

Сейчас музыкант готовит к выходу онлайн-трансляцию концерта, который он со своей группой отыграл на барже, проплывшей по Темзе в Лондоне. Шоу «Down by the River Thames» будет показано в приложении MelodyVR 5 декабря.