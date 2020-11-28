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Lil Wayne и Дрейк выпустили песню «BB King Freestyle»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:05

Lil Wayne выпустил песню «BB King Freestyle», записанную вместе с Дрейком. Ее можно послушать на ютьюбе.

Это первая совместная композиция рэперов с 2017 года, когда они записали трек «Family Feud». Продюсером инструментала выступил Hollywood Cole.

Песня стала частью нового микстейпа Уэйна «No Ceilings 3». DJ Khaled выступил ведущим проекта. Коллекция треков стала вторым релизом рэпера за год — в январе у него вышел альбом «Funeral».

Ранее Lil Wayne засветился на новом микстейпе «CB5» американского рэпера марокканского происхождения French Montana. Вместе с ним на релизе появилсь A$AP Rocky, Jim Jones и Curren$y.

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