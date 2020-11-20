Фиты с A$AP Rocky, Pop Smoke и Lil Wayne на новом микстейпе French Montana

Американский рэпер марокканского происхождения French Montana записал микстейп «CB5». Количество приглашенных гостей на релизе зашкаливает — это и A$AP Rocky, и Lil Wayne, и Pop Smoke, и Max B, близкий друг и ментор Монтаны. Из 19 треков на релизе 15 фитов.
Послушать «CB5» можно на всех популярных стриминговых сервисах.
«CB5» — это пятая пластинка из серии микстейпов «Coke Boys», названных в честь объединения French Montana. Первая часть серии вышла в 2010 году, а предыдущая — «Coke Boys 4» — в январе 2014-го.
В марте 2020 года Карима Харбуша (настоящее имя рэпера) обвинили в сексуальном насилии. Неназванная девушка заявила, что он и его сотрудник Мансура Беннуну избили, изнасиловали и насильно удерживали ее в доме музыканта.