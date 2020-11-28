Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix

Американский режиссер Дэвид Линч снимет новый сериал для стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщил портал What’s on Netflix со ссылкой на документ Production Weekly.

Проект носит рабочее название «Глициния». Линч выступит в нем режиссером и сценаристом. Сабрина С. Сазерленд станет продюсером сериала — ранее она работала с Линчем над фильмом «Внутренняя империя» и сериалом «Твин Пикс».

Производство шоу начнется в мае 2021 года на студии Калверт, сообщило издание. Сам Линч пока не подтвердил свое сотрудничество с Netflix, хотя слухи о секретном проекте режиссера и стримингового сервиса появлялись и раньше.

В начале декабря Линч организует виртуальный благотворительный концерт под названием «Meditate America. В нем примут участие Стинг, Кэти Перри, Хью Джекман, Элвис Костелло, Kesha и Анжелика Киджо.