Дэвид Линч устроит виртуальный концерт с участием Стинга, Кэти Перри и Хью Джекмана

Американский режиссер Дэвид Линч, автор «Твин Пикса» и «Человека-слона», организует виртуальный концерт под названием «Meditate America». Он пройдет 3 декабря и будет посвящен трансцендентальной медитации, которой увлекается Линч, сообщает Dazed.
В концерте примут участие многие знаменитости, в том числе — Стинг, Элвис Костелло, Kesha, Кэти Перри, Хью Джекман и Анжелика Киджо. Также на мероприятии выступит Бруклинский хор молодежи.
Шоу должно помочь людям узнать больше о трансцендентальной медитации. В первую очередь, как надеются организаторы, оно принесет пользу медработникам, людям из групп риска COVID-19 и ветеранам военных действий с посттравматическим стрессовым расстройством.