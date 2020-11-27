Дэвид Линч устроит виртуальный концерт с участием Стинга, Кэти Перри и Хью Джекмана

Американский режиссер Дэвид Линч, автор «Твин Пикса» и «Человека-слона», организует виртуальный концерт под названием «Meditate America». Он пройдет 3 декабря и будет посвящен трансцендентальной медитации, которой увлекается Линч, сообщает Dazed.

В концерте примут участие многие знаменитости, в том числе — Стинг, Элвис Костелло, Kesha, Кэти Перри, Хью Джекман и Анжелика Киджо. Также на мероприятии выступит Бруклинский хор молодежи.