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В Spotify появились сторис. Пока их можно увидеть только в нескольких плейлистах

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:28

В стриминговом сервисе Spotify появился свой аналог сторис. Пока короткие горизонтальные видео можно найти только в нескольких плейлистах, сообщил Engadget.

Издание заметило сторис, прикрепленные к праздничному рождественскому плейлисту Spotify. Рядом с названием подборки появился кружок, при нажатии на который открывается серия видео с участием известных музыкантов — Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и других.

Видео появились также в плейлисте Tear Drop и в обновленной версии дебютного альбома рэп-дивы Megan Thee Stallion. Пока сторис запущены на платформе только в тестовом режиме. В компании не рассказали, будут ли они внедрены повсеместно и смогут ли пользователи впоследствии публиковать свои ролики.

Ранее свой аналог сторис появился в социальной сети Twitter. Новая функция получила название Fleets («Флиты»): теперь пользователи могут размещать фото-, видео- или текстовый контент всего на 24 часа.

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