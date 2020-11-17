Twitter запустил свой аналог сторис

Новая функция получила название Fleets («Флиты»). С ее помощью пользователи смогут выкладывать текстовые сообщения, фото или видео, которые будут исчезать через 24 часа.

Социальная сеть Twitter запустила возможность публикации самоуничтожающихся сообщений — сторис. Об этом рассказала сама компания.

В компании надеются, что за счет отсутствия лайков и ретвитов «Флиты» помогут снизить давление вокруг высказываний, а пользователи смогут выражать «сиюминутные мысли и чувства».

Функция появится в приложении на iOS и Android у всех пользователей в ближайшие дни. Иконки с Fleets будут располагаться в верхней части ленты Twitter. В будущем соцсеть планирует добавить стикеры и прямые трансляции.

Ранее функцию уже протестировали в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее. В Twitter отметили, что с новым форматом пользователи стали чаще пользоваться соцсетью.