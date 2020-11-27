Лукашенко заявил, что не будет президентом после принятия новой Конституции

Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в Беларуси будет принята новая Конституция. Об этом сообщает «БелТА».

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

Он также отметил, что не допустит, чтобы при принятии Основного Закона «кто‑то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто‑то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны; хуже, если нам эту войну подкинут», — добавил политик.

В конце июня Лукашенко заявил о необходимости поправок в действующую Конституцию Беларуси. Он указывал, что в Основном Законе могут появиться положения, предусматривающие перераспределение власти. Также Лукашенко говорил, что готов поделиться властными полномочиями — но через конституционный процесс, «а не через улицу».

Во время визита в 6-ю ГКБ Минска политик отметил, что поддерживает внесение поправок в Конституцию и видит необходимость скорректировать полномочия президента. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — прокомментировал он.