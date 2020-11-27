Американские альтернативные рокеры The Smashing Pumpkins выпустили свой одиннадцатый альбом — «Cyr» (первый за два года). Пластинка двойная и с 20 треками на борту.

NME назвал релиз самым попсовым и в то же время актуальным за всю историю группы. Издание отметило цельность звучания и поставило записи три балла из пяти.