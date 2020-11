The Smashing Pumpkins выпустили свой одиннадцатый альбом «Cyr»

«Cyr» стал второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году.

Дополняет альбом мультсериал «In Ashes», над которым работает фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган. Всего планируется пять эпизодов (длиной около трех-четырех минут), четыре из которых уже вышли.