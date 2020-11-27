Американские альтернативные рокеры The Smashing Pumpkins выпустили свой одиннадцатый альбом — «Cyr» (первый за два года). Пластинка двойная и с 20 треками на борту.
NME назвал релиз самым попсовым и в то же время актуальным за всю историю группы. Издание отметило цельность звучания и поставило записи три балла из пяти.
«Cyr» стал второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году.
Дополняет альбом мультсериал «In Ashes», над которым работает фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган. Всего планируется пять эпизодов (длиной около трех-четырех минут), четыре из которых уже вышли.