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Страховые компании запросили доступ к московской системе распознавания лиц

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:15

Крупные страховые компании и Центробанк хотят получить доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения в Москве. Вопрос обсуждается со столичным департаментом информационных технологий, передает «Коммерсантъ».

По мнению страховщиков, данные системы распознавания лиц помогут им в борьбе с мошенничеством и сократят сроки урегулирования убытков. К тому же они готовы платить за доступ к системе.

Компании рассчитывают на получение данных с камер как Центра организации дорожного движения (ЦОДД), так и департамента информационных технологий (ДИТ). В будущем страховщики надеются на получение доступа к комплексу «Безопасный город» — его камеры установлены по всей России.

По информации издания, в переговорах о доступе к московским камерам участвует «АльфаСтрахование». Интересуются этой возможностью в «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе».

В ДИТ на вопрос о переговорах ответили, что сейчас доступ к камерам имеют только «уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов». В ЦБ отказались комментировать эту тему.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят более 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц в метро. Сама технология появилась в 2015 году, но в полном объеме она заработала в 2018-м. Она способна автоматически фиксировать безбилетников и распознавать лица нарушителей и людей, находящихся в розыске.

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