Власти Москвы потратят 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц

Департамент московского правительства по конкурентной политике потратит более 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц в метро. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен будет поставить и установить не менее 2220 жестких дисков объемом от 4 терабайт каждый. Это увеличит вместимость базы, которая хранит записи с камер, минимум на 8880 терабайт.

Интеллектуальную систему видеонаблюдения начали устанавливать в московском метро в 2015 году, но в полном объеме она заработала в 2018-м. Система способна автоматически фиксировать безбилетников и распознавать лица нарушителей и людей, находящихся в розыске.

В июле городская мэрия выделила дополнительные 1,4 млрд рублей на закупку камер в поезда метро. Предполагалось, что ими оснастят четверть всех вагонов. По данным Би-би-си, тендер выиграла компания, связанная с главой Департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.