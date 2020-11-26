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В России выявили 25 487 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:52

В России за сутки выявили 25 487 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был 23 ноября — тогда выявили 25 173 случая.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской областях, Республике Карелия, Хабаровском и Красноярском краях, Воронежской области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 187 990. За сутки вылечились 25 073 человека, за все время — 1,68 млн. За сутки умерли 524 пациента — это также новое рекордное значение. За весь период скончались 38 062 человека.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 60,4 млн человек, 1,4 млн из них умерли, 38,7 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12,7 млн). Далее — Индия (9,2 млн), Бразилия (6,1 млн) и Франция (2,2 млн).

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