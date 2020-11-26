В России выявили 25 487 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 25 487 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был 23 ноября — тогда выявили 25 173 случая.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской областях, Республике Карелия, Хабаровском и Красноярском краях, Воронежской области.