24 августа вышел второй эпизод документального сериала «РРРеакция» от Гринпис о климатическом кризисе, который озвучил актер Юрий Борисов (фильм «Бык», сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»). Мы узнали у него, что он думает о глобальном потеплении, какие экопривычки использует в повседневной жизни и почему сейчас так важно говорить о проблемах экологии.
— Юра, вы озвучили эпизод сериала об опасных природных катаклизмах, которые происходят сегодня из‑за изменения климата в России и на планете. Что вы почувствовали, когда прочитали сценарий серии? Помните свою первую реакцию?
— Моя первая реакция была: «О, серьезно, это русские делают?». Мне стало радостно, что в нашей стране все больше говорят о проблемах климата и в итоге все выливается в такой структурированный проект. Хочется, чтобы Россия не отставала от других стран в глобальном понимании этой проблемы.
— Есть ощущение, что поколение Z решительнее реагирует на тему защиты климата. Те же активисты Fridays for Future (движение, основанное Гретой Тунберг) — преимущественно школьники и студенты. Как вы думаете, с чем это связано?
— Я думаю, что мир меняется, и молодое поколение тоже постоянно обновляется. Молодежь всегда готова к изменениям, всегда хочет их. Мне кажется, что молодое поколение в хорошем смысле наивно: ему кажется, что все можно поменять, это возможно и нужно. В то же время у стариков чаще позиция, что мир так устроен и поменять ничего не получится. А сейчас даже детям понятно, что у нас глобальные проблемы с экологической ситуацией.
— Стали ли вы иначе относиться к теме климатического кризиса? Какого мнения вы придерживались до участия в проекте и что думаете теперь?
— Недавно я читал книжку про динозавров своим детям и обнаружил такой поразительный факт, о котором раньше не задумывался. Человек, доминирующий вид на планете, существует всего лишь несколько десятков тысяч лет. Если мы исчезнем из‑за того, что поменяли климат — возможно, наше отсутствие никто даже не заметит, как мы не замечаем кого‑то, кто был на планете до нас. В рамках истории Земли мы существуем не так уж и долго. И за последнее время успели так сильно ее изменить.
И восстановится достаточно быстро, если понимать все масштабы жизни планеты. Главный месседж такой: кроме себя мы никому навредить не можем. Конечно, мы навредим какому‑то количеству видов животных, которые бесследно исчезнут, но появятся новые. Вот только мы уже вряд ли. Хотя бы из‑за эгоистичных побуждений нам стоит изменить свое отношение к планете, если мы не хотим, чтобы она нас уничтожила. А она сделает это очень легко посредством нашей собственной наглости.
— Как актер вы много снимаетесь в разных частях России. Замечали ли климатические изменения?
— Я путешествую по работе на протяжении восьми-десяти лет и не замечал серьезных изменений просто потому что редко бывал в одних и тех же местах, чтобы сравнить. Но я помню, что в детстве на мой день рождения, 8 декабря, всегда лежал снег (Юрий родился в Московской области — Прим. ред.). А сейчас мы уже несколько лет не видим снега на Новый год, и это стало нормой. И прошлой зимой на большинстве европейской части России его не было в конце декабря. Вот это я заметил.
— Сейчас стала актуальной тема сокращения своего углеродного следа (изменение привычек для сокращения CO2). Зарубежные звезды и даже принц Гарри из британской королевской семьи призывают всех меньше летать, уменьшать потребление мяса и многое другое. А что было бы проще всего вам изменить в своей жизни?
— Что делаю я: разделяю мусор в своем доме, пытаюсь использовать меньше бензина, ездить по городу на электросамокате. В моем райдере на гастролях написано, что я не использую одноразовую посуду. Такие простые изменения в жизни я уже делаю.
— В финале эпизода вы задаете зрителям вопрос: «Что вы будете делать, если завтра за вашими окнами начнется настоящий природный апокалипсис?». А вы как бы сами на него ответили?
— Я почему‑то с детства думал о том, что буду делать во время апокалипсиса. Я выйду во двор, сяду в машину, посажу туда свою семью, заеду за родителями, и мы уедем далеко от цивилизации в лес, где начнем жизнь заново. А там мы построим избу — у меня как раз на этот случай есть мечта научиться строить сруб — и будем жить в согласии с природой.
На самом деле у меня всегда была мечта уехать от цивилизации и жить со своей семьей на природе без цифровых технологии. Правда когда я представлял апокалипсис, то был уверен, что от него можно будет спрятаться где‑то в Сибири. Я никогда не думал, что он будет дальше городов и настигнет большую часть планеты.