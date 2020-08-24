— Юра, вы озвучили эпизод сериала об опасных природных катаклизмах, которые происходят сегодня из‑за изменения климата в России и на планете. Что вы почувствовали, когда прочитали сценарий серии? Помните свою первую реакцию?

— Моя первая реакция была: «О, серьезно, это русские делают?». Мне стало радостно, что в нашей стране все больше говорят о проблемах климата и в итоге все выливается в такой структурированный проект. Хочется, чтобы Россия не отставала от других стран в глобальном понимании этой проблемы.

— Есть ощущение, что поколение Z решительнее реагирует на тему защиты климата. Те же активисты Fridays for Future (движение, основанное Гретой Тунберг) — преимущественно школьники и студенты. Как вы думаете, с чем это связано?

— Я думаю, что мир меняется, и молодое поколение тоже постоянно обновляется. Молодежь всегда готова к изменениям, всегда хочет их. Мне кажется, что молодое поколение в хорошем смысле наивно: ему кажется, что все можно поменять, это возможно и нужно. В то же время у стариков чаще позиция, что мир так устроен и поменять ничего не получится. А сейчас даже детям понятно, что у нас глобальные проблемы с экологической ситуацией.

— Стали ли вы иначе относиться к теме климатического кризиса? Какого мнения вы придерживались до участия в проекте и что думаете теперь?

— Недавно я читал книжку про динозавров своим детям и обнаружил такой поразительный факт, о котором раньше не задумывался. Человек, доминирующий вид на планете, существует всего лишь несколько десятков тысяч лет. Если мы исчезнем из‑за того, что поменяли климат — возможно, наше отсутствие никто даже не заметит, как мы не замечаем кого‑то, кто был на планете до нас. В рамках истории Земли мы существуем не так уж и долго. И за последнее время успели так сильно ее изменить.