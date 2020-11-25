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«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей «Клипов» о необходимости отдыхать от просмотра видео

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:49

«ВКонтакте» начала уведомлять пользователей своего сервиса «Клипы» о необходимости отдохнуть от длительного просмотра роликов. Пока что новая функция работает в тестовом режиме, пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Сообщения будут получать те, кто пользуется сервисом после полуночи, а также те, кто просматривает видео больше двух часов, в том числе днем. При этом пользователь сможет продолжить просмотр, если захочет: при нажатии на кнопку «Не хочу спать» или «Хочу еще» сервис вернет его в бесконечную ленту.

© пресс-служба «ВКонтакте»

Между тем команда «ВКонтакте» считает, что многочасовые просмотры роликов могут навредить другим сферам жизни пользователей. По данным соцсети, ночью в «Клипах» сидят более 1,2 млн пользователей — каждый просматривает в среднем по 20 видео. Но есть и те, кто просматривают до двух тысяч роликов в сутки — по подсчетам специалистов, на это уходит пять-семь часов ежедневно.

«Клипы» — это бесконечная лента с вертикальными видео, создаваемыми обычными пользователями. По данным соцсети, их аудитория составляет 6,7 млн пользователей. Подробнее о сервисе можно прочитать здесь.

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