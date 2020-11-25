«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей «Клипов» о необходимости отдыхать от просмотра видео

«ВКонтакте» начала уведомлять пользователей своего сервиса «Клипы» о необходимости отдохнуть от длительного просмотра роликов. Пока что новая функция работает в тестовом режиме, пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Сообщения будут получать те, кто пользуется сервисом после полуночи, а также те, кто просматривает видео больше двух часов, в том числе днем. При этом пользователь сможет продолжить просмотр, если захочет: при нажатии на кнопку «Не хочу спать» или «Хочу еще» сервис вернет его в бесконечную ленту.