На берег Шри-Ланки выбросились более ста дельфинов. Их удалось спасти с помощью военных и волонтеров

Гринды начали выбрасываться на пляж Панадура в 25 км к югу от столицы Коломбо, 2 ноября незадолго до сумерек и в течение часа их число увеличилось примерно до 120 особей. Двое животных погибли на суше.

Более сотни черных дельфинов гринд выбросились на берег Шри-Ланки. Животных удалось вернуть в океан силами военно-морского флота при поддержке местных жителей, передает The Guardian .

Операция по спасению гринд продолжалась всю ночь. Для доставки дельфинов на глубину использовали прибрежное патрульное судно.

По данным службы по защите морской среды, это был самый большой выброс китообразных за всю историю страны. Причина этого явления пока не установлена.

В сентябре более 450 гринд выбросились на мель у берегов Тасмании. Тогда, несмотря на усилия спасателей, погибли 380 особей.