Галлагеры против джентрификации в трейлере финального сезона «Бесстыжих»

Телеканал Showtime показал трейлер последнего — одиннадцатого — сезона сериала «Бесстыжие» (Shameless). Посмотреть его можно на ютьюбе.
В одиннадцатом сезоне семья Галлагеров борется с джентрификацией их родного района Чикаго — Саут Сайда. Карл работает полицейским, Лип рисует на стене дома граффити с надписью «Активисты, домой», а Иэн и Микки Милкович все так же выясняют отношения. Семья Милковичей, кажется, выступит в финальном сезоне одним из главных источников конфликтов.
Телеканал пишет, что одиннадцатый сезон «Бесстыжих» будет «диким последним путешествием», по итогам которого часть персонажей останется, а часть «отправится в путь». Премьера состоится 6 декабря.
В августе Forbes включил «Бесстыжих» в топ-10 самых популярных шоу 2020 года. Сериал о самой раздолбайской чикагской семейке вошел в рейтинг наряду с шоу о Майкле Джордане «Последний танец», сериалом актера Зака Эфрона «Down to Earth», фантастическим шоу «Тайный орден», приключенческой драмой «Монахиня-воин», мультфильмом «Аватар: Легенда об Аанге» и легендарным ситкомом «Офис».
Сериал рассказывает о семействе Галлагеров, которые живут на юге Чикаго и на протяжении 10 сезонов сталкиваются с различными трудностями, среди которых бедность, алкоголизм, тюремные заключения, проблемы с наркотиками и так далее. Шоу является ремейком одноименного британского сериала.