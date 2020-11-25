Галлагеры против джентрификации в трейлере финального сезона «Бесстыжих»

Телеканал Showtime показал трейлер последнего — одиннадцатого — сезона сериала «Бесстыжие» (Shameless). Посмотреть его можно на ютьюбе.

В одиннадцатом сезоне семья Галлагеров борется с джентрификацией их родного района Чикаго — Саут Сайда. Карл работает полицейским, Лип рисует на стене дома граффити с надписью «Активисты, домой», а Иэн и Микки Милкович все так же выясняют отношения. Семья Милковичей, кажется, выступит в финальном сезоне одним из главных источников конфликтов.

Телеканал пишет, что одиннадцатый сезон «Бесстыжих» будет «диким последним путешествием», по итогам которого часть персонажей останется, а часть «отправится в путь». Премьера состоится 6 декабря.