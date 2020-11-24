На вершине Эвереста станет легче дышать. Все из‑за климатического кризиса

На вершине Эвереста из‑за климатического кризиса становится больше кислорода. Об этом сообщают ученые из Университета Лафборо.

Чаще всего для подъема на самую высокую точку Эвереста альпинистам необходим дополнительный кислород — на высоте более 8000 метров его уже недостаточно для того, чтобы сохранить привычную координацию движений и скорость мышления.

На данный момент чуть более 200 человек смогли подняться на вершину горы без кислородного баллона. Однако глобальное потепление в перспективе может облегчить условия восхождения: воздух нагревается и молекулам кислорода становиться проще соединяться, в итоге растет давление воздуха на горных пиках.

По подсчетам ученых, если среднемировая температура воздуха повысится на 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, то на вершине Эвереста люди смогут поглощать на 4,9% больше кислорода.

Кроме того, из‑за потепления увеличивается и число подходящих для восхождения дней в году. Традиционно подъемы происходят в середине мая, октябре и ноябре, но уже сейчас альпинисты стали чаще восходить и в декабре. Однако таяние ледников создаст дополнительные риски, меняя привычный ландшафт.

В ноябре экологи впервые нашли на вершине Эвереста частицы микропластика. По предположениям ученых, частицы могли попасть туда с одежды или экипировки альпинистов.