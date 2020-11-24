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RTVI оштрафовал Тину Канделаки за интервью с Андреем Турчаком. Она не обсудила покушение на Кашина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров оштрафовал телеведущую Тину Канделаки за интервью с Андреем Турчаком. Об этом Шнуров рассказал в эфире «Дождя».

По словам Шнурова, «интервью надо было строить по-другому». В частности, необходимо было задать чиновнику вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина.

Этот вопрос, как отмечает Шнуров, «был записан», но Канделаки отказалась от него. Причины этого поступка Шнуров не знает. Он отметил, что если бы сам вел интервью с Турчаком, то спросил бы его о Кашине.

«Видимо, посчитала, что это не так интересно, потому что было десять лет назад. Для вас [журналистов] это тема животрепещущая, я понимаю <…> Меня эта тема, как вас, не трогает. Меня фамилия Турчака не трогает», — сказал Шнуров.

Тина Канделаки беседовала с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком в октябре. Интервью получилось комплиментарным, после чего сразу несколько журналистов прекратили сотрудничество с телеканалом RTVI.

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