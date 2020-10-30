Максим Семеляк и Юрий Сапрыкин покинули RTVI после интервью с Андреем Турчаком

Трое журналистов — Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко — покинули телеканал RTVI после того, как в эфире вышло комплементарное интервью Тины Канделаки с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом сообщили «Открытые медиа».

Семеляк, который занимал в RTVI должность диджитал-директора, не сообщил о причинах прекращения сотрудничества с телеканалом. «Друзья, микрообъявление — на канале RTVI я больше не работаю», — коротко написал он в фейсбуке.

Кинообозреватель Зинаида Пронченко поблагодарила Семеляка за совместную работу и добавила: «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово». Позднее стало известно и о расставании с RTVI колумниста Юрия Сапрыкина.

«Единственным моим мотивом для сочинения текстов туда была поддержка Максима Анатольевича [Семеляка]. Поэтому делать там мне теперь тоже нечего. Находиться на одном ресурсе с комплементарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы. Я считаю, что Макс поступил очень достойно, а в моем решении никакого героизма нет. Была без радости любовь — разлука будет без печали», — сказал журналист.

29 октября Андрей Турчак появился в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость». В интервью телеведущая поговорила с политиком о вакцине от COVID-19, врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве, распаде СССР, но упустила скандал с журналистом Олегом Кашиным — тот обвинял Турчака в организации нападения на себя в ноябре 2010 года.